Katja Schmitt aus Weil fotografiert Wildtiere direkt vor der Haustüre

Regen ist für Katja Schmitt aus Weil kein Grund, zu Hause zu bleiben. Im Gegenteil: Während das Wasser leicht vom Himmel prasselt, steigt sie freiwillig in das kühle Nass des verlorenen Bachs am südöstlichen Ortsrand. Schuhlos und in einen Tarnumhang gekleidet watet sie durch das Wasser, ihr kostbares Werkzeug trägt sie um den Hals und in den Händen. Mit der Kamera an ihrer Seite verschmilzt die 36-Jährige regelmäßig mit der Natur, um ihren tierischen Bewohnern ganz nah zu kommen. Schmitt fotografiert Wildtiere, oftmals direkt vor der eigenen Haustüre. Für sie steckt vor allem der Wunsch nach angemessener Bildung dahinter.

