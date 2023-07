Dießen

11:33 Uhr

Abiturienten am ASG haben allen Grund, "positiv in die Zukunft zu schauen"

Zweimal 1,0 am Ammersee Gymnasium, über diesen Erfolg freuen sich Constantin Fischer (Hofstetten) und Leonie Heining (Geltendorf). Beide streben ein naturwissenschaftliches Studium an – Geophysik beziehungsweise Geowissenschaften und Biologie – und wollen in die Forschung gehen.

Plus 62 Abiturienten und Abiturientinnen feier ihren Abschluss am Ammersee-Gymnasium in Dießen. Für Rührung sorgt ein witziges Video-Potpourri.

Von Uschi Nagl

Dießen – Fetzige Musik von der ASG-Big Band, eine geschmückte Sporthalle mit den schönsten Werken aus dem Kunst-Additum, glückliche, junge Gesichter und stolze Eltern, das war die Stimmung, die man bei der diesjährigen Abiturfeier in der Sporthalle des Ammersee-Gymnasiums (ASG) erleben konnte. 62 von 63 Abiturientinnen und Abiturienten haben die Prüfung erfolgreich bestanden, zwei davon mit 1,0 und insgesamt 24 mit einer Eins vor dem Komma.

Dass dieses Ergebnis keine Selbstverständlichkeit sei, betonte Oberstufenkoordinator Stefan Kulla, der als erster mit seinen Glückwünschen ans Mikrofon trat. Er erinnerte daran, dass der kleine, dreizügige Abiturjahrgang 2015 vierzügig mit 114 "Fünftis" gestartet sei. Mit Blick auf die letzten beiden Jahre in der Oberstufe betonte Kulla „auf euch war immer Verlass. Wir werden euch vermissen“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

