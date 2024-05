Alkoholisierter Radfahrer stürzt in Straßengraben

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verliert ein Mann in Dießen die Kontrolle über sein Rad. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

In Dießen ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein betrunkener Radfahrer gegen 1.20 Uhr in einen Straßengraben gestürzt. Laut Polizei hatte der 54-Jährige aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen sein Rad nicht mehr im Griff und durch ein Bremsmanöver die Kontrolle verloren.

Der Mann blieb unverletzt. Da die Alkoholwertgrenze mit Ausfallerscheinungen bei 0,3 Promille liegt, erwartet den Mann nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, teilt die Polizei mit. (AZ)

Lesen Sie dazu auch