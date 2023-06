Dießen

Architekturskulpturen der besonderen Art in Dießen

Plus Ein Kraftwerk oder ein Unterstand. Unterschiedliche Objekte sind als Skulpturen im Taubenturm in Dießen zu sehen. Alles aus einem Stück Holz.

Von Dagmar Kübler

Ein Unterstand, eine Biogasanlage, ein Kraftwerk. Aus Linde, Balkankiefer und Eiche. Das sind die Skulpturen, die den Besucher im Taubenturm in Dießen erwarten, hat er die ersten Stufen gemeistert – und mit Staunen erfüllen. Industrie- und Zweckbauten sind doch nicht das, was man erwartet, wofür ein Holzbildhauer seine Kraft und Zeit aufbringt. Das Staunen verstärkt sich beim genauen Hinschauen. Dann erschließt sich ganz allmählich, dass es sich nicht um Modelle handelt, aus Holzplatten gesägt und aneinandergefügt. Dass die glatten Oberflächen nicht geschliffen, sondern geschnitten sind, die leichten Mulden, die das Schnitzeisen hinterlassen hat, verraten es. Und dann gibt es beim Betrachten einer ganz feinen hölzernen Antenne auf einem unscheinbaren Container diesen Aha-Moment: Wenn plötzlich ins Bewusstsein sickert, dass dieser Stammabschnitt einmal so hoch war wie diese Antenne und dass alles Material bis zum Dach, auf der die Antenne steht, abgetragen wurde. Sehr behutsam, damit die Antenne nicht abknickt. Alle Architektur-skulpturen sind aus einem Stück gefertigt, der Funkturm ebenso wie des Künstlers Elternhaus, die Stallung oder der Feldstadel.

Die Gebäude sind verbunden mit der Umgebung

„Die zweckmäßige Architektur bildet einen starken Kontrast zum organischen Holz“, sagt Holzbildhauer Martin Kargruber über die Wahl seiner Motive. „Ich habe versucht, mit organischem Material etwas zu schaffen, bei dem das Material eine große Rolle spielt.“ Beeindruckend ist ihm das beispielsweise bei dem alten Gehöft mit Nebengebäuden gelungen, alle Gebäude wachsen quasi aus einem Lärchenstamm heraus. Diesen hat Kargruber ausgehöhlt und bewusst einen Schnitt gesetzt, um spontanes Reißen des noch nassen Holzes zu verhindern. Nun stehen die Gebäude nicht wahllos, sondern Kargruber nimmt die Jahresringe ebenso auf wie den Schnitt und verbindet die Linien mit den Gebäudefluchten. Die Gebäude erscheinen wie verbunden mit ihrer Umgebung, da sich die Maserung des „Bodens“, auf dem sie stehen, über Wände und Dach fortsetzt. Der Hof, in dem der auf einem Südtiroler Bauernhof aufgewachsene 57-Jährige während seiner Kindheit gerne spielte, ist längst abgerissen. „Das Wohnhaus wurde ‚Feuerhaus‘, der Stadel ‚Futterhaus‘ genannt“, weiß er zu berichten. Gezeichnet und geformt hat er ihn aus seinem Erinnerungsbild, in dem nur die markanten Details hängenblieben.

