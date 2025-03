Auch die Dießener Grünen kündigen einen Bürgermeisterkandidaten an

Die Grünen in Dießen sind im Aufwind, nimmt man die Mitgliederzahl zum Maßstab. Seit 2022 konnte der Ortsverband 25 neue Mitglieder hinzugewinnen, hieß es bei der jüngsten Mitgliederversammlung. Mit der Yoga-Trainerin Manu Schüppel wurde im „Kramerhof“ in Riederau das 70. Mitglied begrüßt. „Damit haben wir mehr Mitglieder als der CSU-Ortsverband“, freute sich Sprecher Holger Kramer. Bei der Kommunalwahl im März 2026 möchte der Ortsverband mit einem Bürgermeisterkandidaten ins Rennen gehen.

Doch bei den Neuwahlen für den Ortsvorstand ging es nun erst einmal darum, sich für die Kommunalwahl formal korrekt in Stellung zu bringen. Im Sommer soll – dem Vernehmen nach ein männlicher - Bürgermeisterkandidat nominiert werden, im Herbst wird die Aufstellungsversammlung für die Gemeinderatsliste stattfinden.

Bei der Kommunalwahl 2026 sind wieder mindestens fünf Gemeinderatsmitglieder das Ziel

Im Rahmen der Neuwahl wurde das Sprecherteam Miriam Anton und Holger Kramer im Amt bestätigt, das Amt des Schatzmeisters übernimmt der Computerfachmann Falko Thienelt, der bislang Beisitzer war. Die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Miriam Anton engagiert sich seit 2008 bei den Grünen. Wie sie anlässlich ihrer Wiederwahl als Sprecherin des Ortsvorstandes betonte, hofft sie auf einen guten Bürgermeisterkandidaten und darauf, dass die Fraktion der Grünen nach der Kommunalwahl 2026 erneut mindestens fünf Gemeinderatsmitglieder stellen kann, um weiterhin stark in Dießen zu sein. Ähnlich formulierte es auch der alte und neue Co-Sprecher Holger Kramer. „Es macht Spaß, die Grünen in Dießen voranzubringen.“

Eine kurze Vorstellungsrunde gab es auch für die neu gewählten Beisitzerinnen und Beisitzer: In ihrer Blase am Küchentisch sei sie schon lange politisch aktiv, betonte die Unternehmensberaterin Sylvia Wörner. Nachdem sie die Grünen im Bundestagswahlkampf erstmals unterstützt habe, habe sie gemerkt, „nun ist es an der Zeit, mitzumachen“. Die Bauingenieurin Anni Sander möchte auch in die Fußstapfen ihrer Mutter Petra Sander treten, die mehrere Jahre für die Grünen im Gemeinderat tätig war. Eine Herzensangelegenheit sei für sie die Zukunft der Huber-Häuser.

Schnuppertermine und Workshops sollen den Wahlkampf der Dießener Grünen einläuten

Als Immobilienentwickler, so Kieran Smolka, schaue er schon immer ein bisschen darauf, wie das Thema Immobilien in der Gemeinde läuft. Etwas aufgebraust sei er anlässlich des kommunalen Wohnungskaufs im Waffenschmiedweg. Darauf habe er beschlossen, sich kommunalpolitisch zu engagieren. Der Software-Entwickler Stefan Eichberg möchte den Grünen-Ortsverband „gut connecten“ und dafür sorgen, dass der Informationsfluss reibungslos funktioniert.

In Kürze möchte der Ortsverband „Schnuppertermine“ für potenzielle Kandidaten und Kandidatinnen anbieten, die dann auf den Besuch einer Gemeinderatssitzung und deren jeweilige Themen vorbereitet werden. Um inhaltlich arbeiten zu können, sollen als Vorbereitung auf die Kommunalwahl außerdem zwei Strategie-Workshops am 25. Mai und 27. Juli im Blauen Haus stattfinden. Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Gabi Eichinger, Henrike Grell und Stefan Muck. „Es war eine sehr gute Zusammenarbeit mit Euch“, betonte Kramer.