Ausstellung "en passant" begeistert im Blauen Haus

Drei Künstlerinnen und Künstler erschaffen eine Gemeinschaftsausstellung im Blauen Haus in Dießen. Sie zeigen Fotografie, Malerei und Plastiken.

„En passant“ heißt eine Ausstellung, an der man keinesfalls vorbeigehen sollte. Die Gemeinschaftsausstellung von Gabriele Münster (Malerei), Rita Maria Mayer (Plastiken) und Lothar Zull (Fotografie) ist derzeit im Dießener Kulturforum, dem Blauen Haus, zu sehen. „En passant“ ist eine Schau, die über die Region hinausstrahlt und sie macht den Sommer und die Sommerferien in Dießen zu einem Kulturereignis.

So sieht es auch der Landsberger Allrounder Gregor Netzer, der vielen Kunstfreunden nicht zuletzt durch seinen Kunstautomaten am Landsberger Hauptplatz bekannt ist. Er eröffnete die Ausstellung seiner Künstlerkollegen am Sonntag. Er sei „total begeistert und fasziniert von diesem gelungenen Zusammenspiel“. Nicht nur die Kunstgattungen, sondern auch die künstlerischen Positionen und sämtliche Werke würden von dieser kreativen Fusion profitieren, nicht zuletzt, weil es um ein gemeinsames Thema gehe, „den Menschen und die Welt um diesen Menschen herum“.

"En passant" betont Leichtigkeit und Hoffnung

Der Titel „en passant“ betone zugleich die wunderbare Leichtigkeit der Ausstellung, aber auch die Hoffnung der Künstler, dass möglichst viele Menschen die Schau besuchen. En passant, im Vorübergehen, dieses Motto nehme die Hemmschwelle, philosophierte Netzer, sage aber wenig darüber aus, wie viel man aus der Ausstellung an Gedanken, Ideen und Inspirationen mitnehmen könne. Und das ist eine ganze Menge. Was an den Arbeiten der drei KünstlerInnen fasziniere, sei das Spontane, das Konstruierte, das Intuitive und auch die Überlegung.

Spontan und konstruiert zugleich sind die Fotomontagen von Lothar Zull aus Schwabmünchen, der viele Jahre mit seiner Kamera durch die Welt gereist und spaziert ist. Seine Arbeiten bringen Motive zusammen, die möglicherweise spontan fotografiert wurden, dann aber sehr überlegt zu spannenden Themen arrangiert wurden: Auf einem Soldatenfriedhof in Moskau wurde zum Beispiel das gezeichnete Porträt eines telefonierenden Admirals von einem Grabstein abfotografiert. Vor ihm stehen nun Chemieflaschen und schon entstehen beim Betrachter neue Assoziationen und gedankliche Zeitsprünge, die sehr eindrücklich sind. Eine weitere Fotografie zeigt eine Stadtführung für Blinde in Holland. Die Teilnehmer der Stadtführung sind durch ein Band verbunden und gehen eine befahrene Straße entlang. Aus dem Hintergrund blicken zwei erschrockene Augen von einem Werbeplakat auf die Gruppe herab. Das menschliche Miteinander und die Assoziationen dazu sind hier das Thema.

Das Miteinander steht im Blauen Haus an erster Stelle

Miteinander ist auch ein Thema der Malerin Gabriele Münster. Es sind immer wieder Frauenfiguren, die die Künstlerin beschäftigen. Sie tauchen in ihren Bildern in unterschiedlichen Positionen auf – mal offensiv und deutlich identifizierbar, mal abwartend.

Rita Maria Mayer neben ihrer „Dornenwiege“. Im Hintergrund eine Fotomontage von Lothar Zull. Foto: Uschi Nagl

Die Silhouetten der Figuren werden bis an die Grenze des Erkennbaren abstrahiert und reduziert. Vom Betrachter, so scheint es, wünscht sich die Künstlerin einen verweilenden, in das Bild hineinschauenden Blick. Die gebürtige Pforzheimerin arbeitet ohne Skizzen. Ihre Werke entstehen im Hier und Jetzt, die Farben werden Schicht für Schicht direkt auf die Leinwand aufgetragen, gemischt, verwischt, weggenommen, neu hinzugefügt bis das Gemälde fertig ist.

Die Gemeinschaftsausstellung von Gabriele Münster (Malerei), Rita Maria Mayer (Plastiken) und Lothar Zull (Fotografie) ist derzeit im Dießener Kulturforum, dem Blauen Haus, zu sehen. Foto: Uschi Nagl

Genial ergänzt wird die Ausstellung durch die wunderbaren Plastiken von Rita Maria Mayer. Die ausgebildete Kunsterzieherin und freischaffende Künstlerin lebt und arbeitet seit 1987 im Haus „Alter Löwe“ im bayerisch-schwäbischen Walkertshofen im Süden des Naturparks Augsburg-Westliche Wälder. Die Natur ist für die Keramikkünstlerin eine deutlich sichtbare Inspiration. Für ihre Plastiken und Objekte nutzt sie vorwiegend keramische Massen, dazu auch Werkstoffe wie Stahl, Leder, Glas, Gewebe, Holz und andere pflanzliche Materialien. Im Gestaltungsprozess bedient sie sich oft archaischer Formungs- und Brennverfahren, auch bis an die Grenze mechanischer und thermischer Belastbarkeit des Materials, um die Spuren dieser Grenzsituation als ästhetisches Moment und als inhaltlichen Aspekt in ihre Arbeiten zu übertragen. So entstehen sehr berührende, figürliche, aber auch abstrakte Arbeiten wie die „Dornenwiege“ oder das „Lebensrad“.

„Diese Kunstwerk sind nicht statisch“, gab Gregor Netzer den Besuchern der Vernissage mit auf den Weg, „sie erwachen zum Leben durch den Blick des Betrachters, ob en passant, ob intensiv oder auch in der zweiten Betrachtung, in unseren Gedanken.“

Die Ausstellung „en passant“ ist bis Sonntag, 20. August, täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag, 18. August, 19 Uhr, lesen Elke Jordan und Gregor Netzer in den Ausstellungsräumen im Blauen Haus, Prinz-Ludwig-Straße 23, aus ihren Büchern „Von Raben und Schlafschafen“. Musikalisch begleitet wird der Abend von Stefan Tavi Tavra an der Gitarre.