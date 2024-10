Bayerische Meisterschaften im Leichtathletik-Fünfkampf in Landshut

Der Turnverband bietet „Mehrkampfmeisterschaften“ an und dabei gibt es - einer alten Tradition folgend - auch reine Leichtathletik-Wettbewerbe. Der Ammersee-Sportverein Dießen nahm bei den diesjährigen Bayerischen Meisterschaften in Landshut teil und Sonja und Elly Berkensträter hatten sich den „LA-Fünfkampf“ ausgesucht – in „LA“ (Niederbayern).

Icon Vergrößern Elly Berkensträter beim Kugelstoßen in "LA" (Niederbayern). Foto: Klaus Schneider Icon Schließen Schließen Elly Berkensträter beim Kugelstoßen in "LA" (Niederbayern). Foto: Klaus Schneider

Mutter Sonja und Tochter Elly konnten ihren Wettbewerb gemeinsam in einer Riege bestreiten, ihre erste Disziplin war der Sprint. Mit 11,42 Sekunden auf 75 Meter war Elly ganz zufrieden. Danach ging es weiter zum Weitsprung, dort erreichte Elly mit 4,05 Metern eine neue persönliche Bestweite. In der dritten Disziplin, dem Kugelstoßen, lief es nicht so gut; die Kugel wollte nicht die optimale Bahn nehmen. Das gelang Sonja besser. Die Vier-Kilo-Kugel stieß sie auf 6,76 Meter - und das noch mit Trainingsrückstand.

Eine spezielle Disziplin beim Turnverband ist der Schleuderball: Ein Vollball an einem Lederriemen, den man, ähnlich dem Hammerwerfen, in die Weits schleudert. Ungefähr 20 Meter Flugweite, für den Anfang nicht schlecht. Letzte Disziplin war dann der 1000m-Lauf. Dieses Jahr waren im reinen Leichtathletik-Fünfkampf nur wenige Teilnehmer am Start und so kämpfen Elly als Jüngste und Sonja als älteste Teilnehmerin gegen routinierte Jugendliche. Trainer Ben Quitter war extra mitgekommen und gab ihnen noch die Vorgaben für ihre Rundenzeiten mit auf den Weg, damit sie die „Hass-Distanz“ auch durchstehen. Elly schaffte gute 4:14 Minuten und Sonja auf die Sekunde genau in ihrer anvisierten Zeit „unter fünf Minuten“.

Geschafft! Belohnt wurden beide mit dem Bayerischen Meistertitel in ihrer Altersklasse. Na wenn das kein Ansporn für die nächsten Trainings ist!