Bei Parkplatzsuche in Dießen eine Fußgängerin übersehen

In Dießen sucht ein Autofahrer einen Parkplatz. Beim Einparken fährt er eine Fußgängerin an.

Leichte Verletzungen am Kopf hat sich eine Frau zugezogen, die am Montagnachmittag in Dießen von einem Autofahrer übersehen wurde. ´

Nach Angaben der Polizei suchte ein 76-jähriger Autofahrer auf dem Norma-Parkplatz in der Lachener Straße nach einem Parkplatz. Als er eine Parklücke entdeckte, setzte er zum Einparken einige Meter zurück und übersah dabei die 70-jährige Fußgängerin.

Die Fußgängerin kam durch den Rempler des Autos zu Sturz und zog sich dabei leichte Kopfverletzungen zu. Sie wurde mit einem Krankenwagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

