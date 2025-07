Bürgermeisterin Perzul empfängt Jugendliche aus Wisconsin

Im Rahmen des Schüleraustausches der 10. und 11. Klassen des Ammersee-Gymnasiums waren 19 Schülerinnen und Schüler aus Cedarburg, Wisconsin, zu Gast in Dießen am Ammersee. Sie besuchten zusammen mit ihren Austauschpartnern den Unterricht oder unternahmen Ausflüge und Besichtigungen zu bekannten und geschichtsträchtigen Orten in der Umgebung.

Für Montag, 30.06.2025, stand ein Besuch bei Dießens Erster Bürgermeisterin Sandra Perzul auf dem Programm. Zusammen mit den Lehrkräften Jillian Mick und Dr. Derek Schaefer erhielt die Gruppe viele interessante Informationen über Dießen quasi aus erster Hand und sogar zweisprachig, denn die Schülerinnen und Schüler erhalten auch Deutschunterricht an ihrer Heimatschule. Die Jugendlichen hatten auch Fragen an Bürgermeisterin Perzul vorbereitet – zum Beispiel wie lange eine Amtsperiode dauert, wie viele Stunden sie in der Woche arbeitet, welche bisher die schwierigsten und welche die schönsten Momente in ihrem Amt waren.

In der Town Hall von Cedarburg wurden die Dießener von der damals ganz frisch gewählten Bürgermeisterin Patricia Thome und City Administrator Mikko Hilvo empfangen. Mit dabei hatten die Schülerinnen und Schüler auch ein Geschenk aus dem Dießener Rathaus. Begleitet und betreut wurden sie von Andrea Spindler und Bettina Senger.

Mit dabei war auch Andrea Spindler. Als Englischlehrerin organisiert und betreut sie das Austauschprogramm am Ammersee-Gymnasium. Der Besuch der Dießener Schülerinnen und Schüler in Cedarburg hatte bereits im April letzten Jahres stattgefunden. Die Partnerschaft zwischen dem Ammersee-Gymnasium und der Cedarburg High School besteht seit 2017. Die Schüleraustauschbegegnung wird aus Mitteln des German-American Partnership Program (GAPP) des Auswärtigen Amtes gefördert und durch den Pädagogischen Austauschdienst (PAD) des Sekretariats der Kultusministerkonferenz unterstützt.

