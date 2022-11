Das Ammersee-Gymnasium in Dießen wird erweitert

Plus Ganztag und G9: Im Ammersee-Gymnasium in Dießen wird es künftig eng. Jetzt kommen ein Klassentrakt und eine Sporthalle dazu.

Das Ammersee-Gymnasium ist 2006 als vierzügiges G8-Gymnasium fertiggestellt worden. Aufgrund des Ganztagsangebots und der Wiedereinführung des G9 wird es langsam aber eng. Bis zum Schuljahr 2025/2026 sollen die räumlichen Defizite ausgeglichen werden. Mit einem neuen Klassentrakt und einer neuen Sporthalle.