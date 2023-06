Dießen

Die kraftvollen Bilderwelten von Johannes Selbertinger

Plus Das Werk des Malers Johannes Selbertinger, der in München und Dießen lebte, entzieht sich einer schnellen Einordnung. Jetzt sind 37 seiner abstrakten Gemälde im Blauen Haus zu sehen.

Von Sigrid Merkl Artikel anhören Shape

Bis ins hohe Alter habe er zwölf Stunden am Tag oder sogar noch länger gearbeitet, heißt es über den Maler und Zeichner Johannes Selbertinger. Vor allem in Dießen, in Gesellschaft von Ehefrau Ulla und Sohn Andreas, fand der 1930 in Tegernsee geborene Künstler genügend Zeit und Muße. Am Freitag wurde im Blauen Haus eine Ausstellung mit 37 abstrakten Gemälden Selbertingers eröffnet. Nach blockierender Corona-Pandemie wollte man sich den verspäteten Abschied zum gemeinsamen Gedenken an den 2020 verstorbenen Künstler nun verständlicherweise nicht nehmen lassen. Aus gutem Grund, wie das zahlreich erschienene Publikum bewies. Viel Wiedersehensfreude war abzulesen, viel Augenzwinkern bei den Gästen, galt Selbertinger doch keineswegs als stromlinienförmiger Charakter.

Gleichzeitig habe er die Menschen angezogen, erzählt Galerist Florian Trampler beim Rundgang flanierend vorbei an den sorgsam ausgewählten Bildern, die im sommerlichen Abendlicht opulent leuchten. Immer habe sofort jemand vorbeikommen sollen, sobald ein Bild fertig war, zum Begutachten, idealerweise zum Bewundern und Loben. Darüber herrschte fast kindliche Freude. Mit glänzenden Augen weiß ein Pärchen aus Kärnten und Wien, Freunde des Inhabers Markus Tschurtschenthaler, von den Abenden im Münchner Restaurant La Bruschetta in der Nymphenburger Straße zu berichten. Damals wurde dort heiß diskutiert, das eine oder andere Gläschen geleert und dann in guter alter Künstlermanier die Rechnung womöglich mit Gemaltem beglichen.

