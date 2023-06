Dießen

12:00 Uhr

Die Kunst im Kunstwerk in Dießen

Plus Im Kunstwerk in Dießen treffen sich Bilder von Thomas Heyl und Skulpturen von Klaus Schultze zu einem Rendezvous inmitten von gehobenem Interieur.

Von Dagmar Kübler

Leben mit der Kunst – nach diesem Motto räumt das Kunstwerk nicht Möbel, Lampen und Geschirr zur Seite, um der Kunst Platz zu machen, sondern integriert die Kunst ins Wohnambiente. Mit viel Freude und feinem Gespür arrangiert Inhaberin Gudrun Bürgin Möbel und Kunst so, dass sie zusammenpassen, und stellt dabei spannende Bezüge her. Ebenso wie die Arbeiten von Thomas Heyl und Klaus Schultze gut zusammen klingen, harmonieren sie mit dem gehobenen Interieur, das im Kunstwerk in der Herrenstraße in Dießen ausgestellt ist.

Neben Gemälden auch Scherenschnitte

Noch bis 25. Juni zeigt das Kunstwerk Arbeiten auf Papier von Thomas Heyl, einem Maler, mit dem die Inhaber Gudrun Bürgin und Thomas Seibert bereits seit 15 Jahren zusammenarbeiten und nun bereits zum dritten Mal seine Werke präsentieren. Heyl ist seit 2006 Professor für Kunst und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Er arbeitet vorwiegend in Acryl auf Papier. Präsentiert werden neben Gemälden auch Scherenschnitte, bei denen er Fehlstellen in die bemalte Papieroberfläche reißt oder schneidet. Insgesamt 24 Werke sind in Dießen zu sehen und weitere 21 im Raumwerk in München, das seit 2016 ebenfalls von Bürgin und Seibert betrieben wird. Heyls vielschichtige Werke wirken größtenteils poetisch, wie auch ihre Titel, die Namen wie Gedichte tragen, beispielsweise „Zwischen zwei Monden“ oder „Von der Gedankenreise zurück“ – aber auch abstrakt und analytisch. Heyl gelingt es dabei, Flächen zu gestalten, die räumlich wirken und die Vorstellungskraft des Betrachters anregen. Ungewöhnliche und auch kräftige Farbkombinationen entfalten eine intensive Wirkung, beeindruckend sind die oft mit scheinbarer Leichtigkeit hingeworfenen Pinselstriche.

