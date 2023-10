Dießen

Die Musiknacht in Dießen reißt die Besucher mit

Plus Die Jubiläumsausgabe der Dießener Musiknacht bringt die Generationen zusammen - es wird getanzt und gefeiert. Der Veranstalter ist rundherum zufrieden.

Von Andreas Frey

Entdeckungen, Spaß und rund 1700 Besucher brachte die „10. Musiknacht Dießen“ in der Marktgemeinde zusammen. Am Samstagabend sorgten Bands, Solomusiker und DJs an 19 offiziellen Orten für Unterhaltung, hinzu kamen noch einige Klein-Events. Vor allem auf dem zentralen Straßenkreuz zwischen Bahnhof und Herrenstraße, zwischen „Freier Kunstanstalt“ und „Blauem Haus“, besuchten und wechselten Menschengrüppchen bis Mitternacht die Locations, denn die Publikumsrotation gehörte - wie immer - zum Konzept.

Immer „viertel nach“ starteten die vier Spielzeiten, die erste um 20.15 Uhr. Eine der ersten Menschentrauben drängte sich gleich im Craft Bräu, wo die Independent-Band Koko Head Park für Begeisterung sorgte. „Wir hatten uns schon vor zehn Jahren beworben, kamen damals aber nicht zum Zug – und so ist es für uns jetzt eine Musiknacht-Premiere“, sagte Lead-Sänger Johannes Schick und stimmte mit seinen Bandkollegen – ursprünglich alle vom Ammersee – ein weiteres Stück Melody-Rock an: Eine geschickte Weiterentwicklung der Sounds von R.E.M., ebenso sauber wie mitreißend ausgeführt.

