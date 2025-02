Dießener Bub gewinnt mit Naturfoto wieder einen Preis

Der Dießener Schüler Georg Dressler hat wieder einen Preis bei dem für Kinder und Jugendliche ausgeschriebenen Foto-Wettbewerb „Natur im Fokus“ gewonnen, den das Umweltministerium mit den Staatlichen Naturwissenschaftlichen Sammlungen ausrichtet. Mit einem Foto zum Thema „Berge, Felsen, Kieselsteine“ kam er auf den dritten Platz. Insgesamt beteiligten sich an dem Wettbewerb in zwei Kategorien und drei Altersklassen rund 550 Kinder und Jugendliche, die etwa 1200 Aufnahmen einreichten.

Georg Dressler hatte schon 2021 und 2022 an dem Wettbewerb teilgenommen. 2021 gewann er den dritten Preis. Nun schickte er im vergangenen Jahr wieder zwei Fotos aus einem Berchtesgaden-Urlaub ein, berichtet der inzwischen Zehnjährige unserer Redaktion. Seine Aufnahme der Eiskapelle, einer Höhle an der Watzmann-Ostseite westlich von St. Bartholomä am Königssee, aus der beständig eiskalte Luft strömt, wurde mit einem dritten Preis ausgezeichnet.

Mit dem „Kleinen Waldvögelein“ konnte Georg Dressler schon 2021 einen Preis gewinnen

2021 hatte Georg Dressler unserer Redaktion erzählt, wie er zu seinem Hobby Fotografieren gekommen ist, nämlich als er von seinem verstorbenen Großvater eine hochwertige Kompaktkamera geerbt hatte. Seitdem durchstreift er mit ihr gerne die Natur. 2020 - in der eher langweiligen Corona-Zeit - fiel der Familie ein Prospekt vom Landesamt für Natur- und Umweltschutz in die Hände, den Georg, der damals erst ein bisschen lesen konnte, eifrig studierte. Daraufhin machte er bei dem darin angekündigten Fotowettbewerb „Natur im Fokus“ mit, bei dem ihm dann im Frühjahr 2021 ein dritter Preis mit einer Aufnahme des „Kleinen Waldvögeleins“, einer Orchideenart, zuerkannt wurde.

Der an Geografie und Natur interessierte Bub erzählte damals auch von seinem Plan, nach der Corona-Zeit wieder verreisen zu wollen und nannte Georgien als Ziel. Doch daraus ist bislang nichts geworden: „Meine Reise nach Georgien konnte ich bislang noch nicht verwirklichen, ich habe es aber wegen der angespannten politischen Situation dort in nächster Zeit auch nicht vor. Lieber reise ich mit meiner Familie nach Skandinavien“, berichtet der inzwischen Zehnjährige, der auf die 5. Klasse des Ammersee-Gymnasiums geht.

Georg Dressler hält sich gerne in der Natur auf, aber er ist auch ein eifriger Leser

Etwas geändert haben sich auch seine beruflichen Pläne. Statt Imker könnte er sich jetzt eher vorstellen, Lehrer zu werden. Sein Interesse an der Natur ist weiterhin groß. „In meiner Freizeit beobachte ich immer noch gern die Natur und gehe spazieren. Aber am liebsten lese ich Bücher und Zeitungen“, berichtet Georg. Dazu passt dann auch gut, was mit dem dritten Preis vom „Natur im Fokus“-Wettbewerb verbunden ist: eine Jahresabonnement der Zeitschrift natur.