Am Samstagabend war er mit dem voraussichtlichen CSU-Bürgermeisterkandidaten Dominic Wimmer noch beim Starkbierfest in Dettenhofen, am Sonntagvormittag saß der Dießener CSU-Ortsvorsitzende Marian Cammerer schon im Flieger nach Brüssel. Da erwartete ihn am Montag ein nicht minder bedeutender Abendtermin bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Gerald Modlinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ursula von der Leyen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

CSU Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis