Dießener Krippenschätze werden wieder gezeigt

Jedes Jahr im Advent und in der Weihnachtszeit sind im Dießener Pfarrmuseum rund 100 Krippen zu sehen. Die Gschwind-Krippe ist ein ganz besonderes Kunstwerk.

Die Pfarrgemeinde Dießen hat auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit ihre „Schatzkammer“ geöffnet: Rund 100 Weihnachtskrippen aus aller Welt warten im Pfarrmuseum auf zahlreiche Besucher. Darunter Krippenminiaturen, die so klein sind, dass sie in eine Nussschale passen, oder riesige Krippenlandschaften wie die Gschwind-Krippe.

Pfarrer Josef Gschwind war der dritte Pfarrer nach der Säkularisation in Dießen. Außerdem war er ein begeisterter Sammler: 420 wunderschöne handgeschnitzte Krippenfiguren und die dazugehörigen Kulissen hat Gschwind zusammengetragen. Die meisten wohl während seiner Zeit als Pfarrherr in Dießen von 1867 bis 1882.

Aus Platzgründen übergab er seine Sammlung schließlich den Dominikanerinnen vom Kloster St. Josef, mit der Auflage, die Krippe aufzustellen und auch für Besucher sichtbar zu machen. „Dies ging lange ganz gut“, wie Heinz Sattler weiß, doch dann gab es Umbauten am Kloster und es fand sich kein Platz mehr für die Krippe von Pfarrer Gschwind. So wurde die Gschwind-Krippe schließlich in verkleinerter Form im Glockengang des Marienmünsters aufgebaut und in der Advents- und Weihnachtszeit den interessierten Besuchern zugänglich gemacht.

Krippenmuseum Dießen Werner Häckl (links) und Heinz Sattler zeigen vorsichtig eine der 420 Figuren aus der Gschwind-Krippe. Foto: Uschi Nagl

In den 1980er-Jahren, als im zweiten Obergeschoss über der Kirche St. Stephan das Pfarrmuseum neu eingerichtet und erweitert wurde, fand man im südlichsten der drei Ausstellungsräume einen geeigneten Platz. Hier konnte die Krippe in voller Größe auf zehn Metern Länge aufgebaut werden. Schwester Ulrike Peter aus St. Alban und Schwester Irmengard Göte von den Dominikanerinnen setzten damals die zarten Figuren, Menschen und Tiere, in den für sie geschaffenen Originalkulissen liebevoll in Szene. Die beiden Klosterfrauen arrangierten den Zug der Könige nach Bethlehem, das Hirtenfeld, den Palast des König Herodes, den Tempel der Gelehrten, die Herbergssuche, ein Lager von römischen Soldaten, eine Küche und auch die Hochzeit zu Kanaan. Also Szenen aus dem Leben von Jesus Christus. Und mit etwas Fantasie kann man den Gottessohn als Krippenfigur als Knaben oder als jungen Mann in fast allen Szenen finden.

Wer die Krippenfiguren geschaffen hat, bleibt bis heute ein Geheimnis

Die Figuren der Gschwind-Krippe seien, jede für sich, individuell gestaltete Persönlichkeiten mit großer Ausstrahlung, betonen Heinrich Sattler und Werner Häckl, den man auch als Orts- und Kirchenführer kennt. Die meisten Figuren der Gschwind-Krippe sind liebevoll in orientalische Gewänder aus Brokat, Samt und Seide gehüllt. Auch bei den Tieren, ob Elefanten, Kamele, Pferde oder Schafe sind Unterschiede fein herausgearbeitet. Doch bis heute sei unbekannt, wer die Figuren geschaffen habe, bedauern Sattler und Häckl.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Krippenausstellung ist am dritten Adventswochenende (Samstag und Sonntag, 16. und 17. Dezember), an den Samstagen, 23. und 30. Dezember, am zweiten Weihnachtstag, am Neujahrstag und am 6./7. Januar von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Geschlossen ist am Heiligen Abend, am ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester. Ein barrierefreier Zugang ist im Eingangsbereich der Kirche St. Stephan, Klosterhof 10, vorhanden.