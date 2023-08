Dießener Kunsthandwerkermarkt ist zurück

Nach drei Jahren Pause ist der Kunsthandwerkermarkt an Mariä Himmelfahrt in Dießen wieder da. Das war jetzt rund um den Pavillon am See geboten.

Seit 1977 veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft Diessener Kunst (ADK) ihren Kunsthandwerkermarkt rund um den Pavillon am See. Nach einer dreijährigen Pause, bedingt durch Corona und die Neugestaltung der Seeanlagen, konnte der Markt an Mariä Himmelfahrt erstmals wieder stattfinden.

Ein Magnet war der hübsche Stand von Barbara Trede, die passend zur Urlaubszeit auf schmückende Andenken setzte. Mittels einer nicht ganz einfachen Technik hat die Schmuckgestalterin Fischmotive, die Holzstrukturen des Dampferstegs oder den Abdruck einer Ammersee-Schilfblüte auf zarte Gold- und Silberamulette transferiert. Für alle, die ein preisgünstige und dennoch originelle Alternative suchen, bietet die Schmuckgestalterin einen mit Goldfarbe bemalten kleinen Plastikfisch an, der an jenen Karpfen erinnert, den der „Diez“ auf dem Untermüllerplatz im Arm hält. Der kleine, goldene Fisch lässt sich als Brosche oder Haarschmuck verwenden und man kann ihn an den Kühlschrank heften.

Ein Kunstautomat mit einem geheimnisvollen Innenleben

Auch eine unterhaltsame und witzige Performance konnte man heuer auf dem Markt erleben: Eine Drawing Box, ein Kunstautomat mit geheimnisvollem Innenleben, in Gestalt einer riesigen Pappschachtel, malte auf Bestellung persönliche Wunschmotive. Man sprach den Wunsch ins Mikrofon, steckte zehn Euro in den Schlitz und schon nach wenigen Minuten ertönte ein Signalton und das gewünschte Motiv fiel aus der Box.

Claudia Jelinek aus Dießen und Birgit Waken aus München freuen sich über ihr Wunschbild aus der Drawing Box vom Kunsthandwerkermarkt. Foto: Uschi Nagl

Kinder und Erwachsene hatten ihren Spaß: Der sechsjährige Elias aus Dießen wünschte sich eine „Ballschießkanone“, die Freundinnen Barbara Jelinek aus Dießen und Birgit Warken aus München eine „Glückskarte für ein junges Paar“, dass sich auf das erste gemeinsame Zuhause freut. Hinter der geheimnisvollen Box stecken das neue ADK-Mitglied Marianne Vordermayr (Fotografie) und ihr Mann, der Kunsterzieher und Künstler Matthias Höppel. „Das Schöne ist, dass die eigentliche Aktion im Prinzip vor der Box stattfindet. Hier kommen die Leute miteinander ins Gespräch“, erklärte Vordermayr.

Die Keramikerin Cornelia Goossens hat im Oktober etwas zu feiern

Spaß am Spektakel hat auch Cornelia Goossens. Die renommierte Keramikmeisterin, die zum Urgestein der ADK gehört, freute sich über den Besuch von zahlreichen Stammkunden und Keramiksammlern an ihrem Stand. Goossens feiert im Oktober ihr 50-jähriges Werkstattjubiläum in Wengen. Ihr widmet die ADK aus diesem Anlass im Herbst eine Sonderausstellung.

Die Keramikmeisterin Cornelia Goosens feiert im Oktober ihr 50-jähriges Werkstattjubiläum in Wengen. Foto: Uschi Nagl

ADK-Vorsitzender Wolfgang Lösche zeigte sich nicht nur erfreut über die neuen Ideen junger ADK-Mitglieder, sondern auch über die Neugestaltung der Seeanlage rund um den ADK-Pavillon: „Die Marktfläche ist richtig schön und etwas größer geworden. Ich mag diese Situation hier, mit den Bäumen und den begrünten Baumscheiben.“ Die zahlreichen Marktbesucher, so Lösche, würden die gesteigerte Aufenthaltsqualität schätzen und es mache Künstlern, Kunsthandwerkern und Besuchern viel Freude, ins Gespräch zu kommen.

"Begegnung" ist das Motto bei der Bildhauerin Christl Angele-Scheffold

„Begegnung“ war auch das Motto am Stand der Malerin und Bildhauerin Christel Angele-Scheffold. Ihre in bewusster Schlichtheit gehaltenen Figuren verströmen Gefühle, Gedanken und Befindlichkeiten, die sich zu Berührungen verdichten. Für Angele-Scheffold ist der Kunsthandwerkermarkt in Dießen ein ganz besonderer Ort, an dem es stets zu ganz besonders schönen Begegnungen komme, so die Künstlerin. Das gilt auch für die kulinarische Seite des Marktlebens. Darum kümmerten sich heuer neben der Fischerfamilie Gastl Sina Setzer und Luis Lüps vom Café „Lotti Kern“ aus Utting mit Kuchen und Bio-Apfel-Cidre sowie Jeannick Oertelt mit Crêpes.