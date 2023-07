E-Biker in Dießen bei Sturz verletzt

Eine Katze läuft dem 54-Jährigen ins Bike. Er erleidet Verletzungen an Arm und Schulter.

Am Freitagmorgen fuhr ein 54-Jähriger mit seinem E-Bike die Wolfsgasse in Dießen hinunter, als ihm eine Katze vor das Fahrrad lief. Bei dem Bremsversuch auf der abschüssigen Straße kam der Mann zu Sturz und verletzte sich dadurch am Arm und der Schulter. Nach Erstversorgung durch die Rettungskräfte vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. (AZ)