Firma Vallox sponsert neue Teqball-Platte

Der Wunsch der Jugend nach einer sogenannten Teqball-Platte wurde nun endlich erfüllt. Großzügige finanzielle Unterstützung erhielt Jugendreferent Frank Fastl diesmal von der Firma Vallox aus Dießen, die das Projekt im Rahmen des Jugendbeteiligungsprozesses mit 1500 Euro gesponsert hat. Vielen Dank für diese tolle Hilfe.

Die Teqball Platte hat ungefähr die Ausmaße einer normalen Tischtennisplatte, hat aber eine gebogene Form und ist an den Enden tiefer gelegen. Zumeist wird sie mit dem Fußball bespielt, aber natürlich sind auch andere Ballsportarten möglich, also alles, was Spaß macht und die Bewegung fördert. Die Platte steht am MTV-Gelände und ist für jedermann zugänglich.