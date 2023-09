Dießen

vor 51 Min.

Fußbälle, Kaffee und Kleider: In Dießen wird fair gehandelt

Von Helen Herrmannsdörfer Artikel anhören Shape

Dießen erhält eine weitere Auszeichnung: Die Marktgemeinde reiht sich in inzwischen 851 Fairtrade-Kommunen in Deutschland ein. Was dafür getan werden muss.

Die Marktgemeinde Dießen ist am Samstag offiziell als Fairtrade-Town ausgezeichnet worden. Pfarrer Josef Kirchensteiner brachte den Fairtrade-Gedanken aus seiner Zeit als Dekan in Penzberg mit. Seit 2021 im Gemeinderat der Beschluss gefasst wurde, dieses Prädikat für Dießen ebenfalls anzustreben, waren viele Vorbereitungen vonnöten. In Deutschland ist Dießen die 851. Fairtrade-Kommune, in Bayern liegen die 245.. Bürgermeisterin Sandra Perzul gab einen Einblick in die Voraussetzungen, um sich Fairtrade-Town nennen zu dürfen: Zunächst müssten die von der Kampagne vorgeschriebenen Kriterien erfüllt werden. Dazu zähle unter anderem, dass im Rathaus und während der dort abgehaltenen Sitzungen nur fair gehandelter Kaffee beziehungsweise Tee angeboten werden dürfe. Zusätzlich müssten im Einzelhandel und in den Cafés mindestens zwei Fairtrade-Produkte für die Kunden leicht zugänglich zur Verfügung stehen. Außerdem obliege es der Steuerungsgruppe, sich stetig um die Erzeugnisse und Materialien aus Entwicklungsländern zu kümmern. Ziel sei es, dass sich auf kommunaler Ebene Bürger, Politik und Wirtschaft miteinander vernetzten, um sich für einen fairen Handel dauerhaft einzusetzen. Das Marienmünster wird zum Erkennungszeichen von Fairtrade in Dießen In einem Turnus von zwei Jahren würden die Bedingungen sowie die Einhaltung der Kriterien erneut überprüft werden. Nur wenn dies der Fall ist, werde das Zertifikat verlängert. Die Nachhaltigkeit stehe im Vordergrund. Wie Susanne Jung-Kramer vom Steuerungskreis im Weiteren erklärte, schienen die Bürger nur darauf gewartet zu haben, in diesen Sektor einzusteigen. Inzwischen etablierten sich schon einige kulinarische Produkte im Einzelhandel, aber auch ungewöhnlichere Artikel fänden ihren Weg, wie fair gehandelte Fußbälle. Künstlerisch ansprechend wurden auch die ersten „fairen Grüße“ gestaltet: Die 15-jährige Schülerin Helene Saupe illustrierte eine Schokoladentafel mit dem für Dießen typischen Motiv des Marienmünster. Aus demselben schenkte die Fotografin Sabine Jakobs der Gemeinde einen Fotoausschnitt eines Engels für das Cover der süßen Köstlichkeit. Der Fairtrade-Town-Initiator Manfred Holz überreichte Bürgermeisterin Sandra Perzul das Fairtrade-Zertifikat für Dießen. Das Bild zeigt die beiden mit den Mitgliedern des örtlichen Steuerungskreises (von links) Katharina Waibl, Renate Heggmaier, Susanne Jung-Kramer, Volker Bippus, Dr. Holger Kramer und Peter Kaun junior. Foto: Helen Herrmannsdörfer Auch fair gehandelte Kleidung habe schon ihren Weg nach Dießen gefunden und werde für Interessierte angeboten. Ein Einkaufsführer zu Fairtrade-Produkten vor Ort läge aber noch nicht vor. Geplant sei außerdem die Einbeziehung der örtlichen Schulen, wie Gemeinderat und Steuerungskreis-Mitglied Dr. Holger Kramer nachfolgend ausführte. Während an der Liebfrauen-Realschule schon ein Fairtrade-Pausenverkauf bestünde, müsste dies noch an der Carl-Orff-Schule initiiert werden, um sich im Idealfall Fairtrade-Schule nennen zu können. Der Fairtrade-Mitbegründer bringt das Zertifikat selbst nach Dießen Anschließend übergab der weit angereiste Mitbegründer der Kampagne und Ehrenbotschafter Manfred Holz Bürgermeisterin Perzul das Zertifikat und merkte an, dass Visionen ohne Aktionen eben nur Illusionen blieben. Die Kaufentscheidung der Bürger solle sich deshalb nach dem saisonalen und regionalen Angebot richten und sei zudem auch eine ethische Haltung. Musikalisch begleitet und untermalt wurde der Festakt von den Ammertaler Alphornbläsern. Lesen Sie dazu auch Weilheim Plus Der faire Kaffee kommt per E-Bike nach Weilheim

Schondorf Plus Fairtrade in Schondorf: Nicht nur Kaffee und Schokolade

Fair gehandelte Produkte Landsberg bekommt nach der Schokolade noch einen Kaffee

Themen folgen