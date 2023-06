Dießen

06:00 Uhr

In Dießen schließt ein Café und die Postagentur wird größer

Plus Neues aus der Dießener Geschäftswelt: Das Café M2 am Marktplatz ist geschlossen. Derweil will der neue Postagentur-Betreiber mehr Leben ins Bahnhofsgebäude bringen.

Seit den Pfingstferien ist es am Dießener Marktplatz noch etwas ruhiger geworden - zumindest, was das gastronomische Angebot betrifft. Neben dem seit Ende 2022 verwaisten ehemaligen "La Gondola" ist jetzt auch das Tagescafé M2 geschlossen. Anders als in der Nachbarschaft soll dort allerdings zügig wieder aufgemacht werden, so die Absicht der Eigentümer Gisela und Klaus Zwettler. Neuigkeiten gibt es auch vom Bahnhof: Wenn die Postagentur im Juli wieder aufmacht, wird um einiges mehr angeboten als die üblichen Postdienstleistungen, kündigt der neue Betreiber an.

Der neue Postagentur-Betreiber ist Falah Kudeida aus Fürstenfeldbruck. Der 31-jährige Unternehmer stammt aus dem Irak und kam als Kind nach Deutschland, wie er erzählt. Die Postagentur in Dießen ist nicht sein erstes Geschäft. Kudeida führt bereits den Landmarkt in Weil und einen Kiosk in Gilching. Und nach dem Muster von Weil und Gilching will er auch die Postagentur in Dießen führen.

