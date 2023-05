Kann das Organspende-Tattoo Leben retten?

Von Lisa Gilz - vor 49 Min. Artikel anhören Shape

In Dießen nimmt ein Tattoostudio an einer deutschlandweiten Kampagne zum Thema Organspende teil. Im Selbstversuch klären sich wichtige Fragen.

Und? Welche Bedeutung hat das Tattoo?" Eine Frage, die ich nicht selten höre. Dass ich die Tinte, die unter meiner Haut durchschimmert, mittlerweile einfach als einen Teil von mir betrachte und ich nicht immer eine tiefgehende Erläuterung parat habe, stört mich nicht – allerdings bin ich auch nie böse drum gewesen, wenn es erst gar nicht zur Sprache kommt. Die Einstellung hat sich mit meinem neuen Tattoo verändert – einem Tattoo, dass vielleicht Leben retten kann.

Rund 10.000 Menschen warten in Deutschland auf eine Organtransplantation, schätzt der Verein Junge Helden, der allen voran Jugendliche und junge Erwachsene über Organspende aufklärt. Ihre ehrenamtliche Arbeit findet allen voran an Schulen, Universitäten, in Unternehmen und auf Sportveranstaltungen statt. Anfang dieses Jahres haben die Jungen Helden eine neue Kampagne ins Leben gerufen: Opt.Ink. Mit einem Tattoo zum Organspender werden.

