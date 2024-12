Kindergarten Dettenschwang: Geschenke für die Dießener Tafel

An Weihnachten auch an die denken, denen es nicht so gut geht. Nach diesem Motto wurden in einer Gemeinschaftsaktion zusammen mit dem Elternbeirat im Dettenschwanger Kindergarten in den letzten Tagen fleißig Geschenkpakete geschnürt. Am Mittwoch, 11.12.2024 wurden diese durch eine kleine Delegation, bestehend aus 16 Vorschulkindern, der Dießener Tafel im Blauen Haus übergeben. Mit dabei war auch Dießens Erste Bürgermeisterin Sandra Perzul, die sich herzlich bei den Kindern und dem Kindergartenteam bedankte.

In den mitgebrachten Päckchen waren Kosmetikartikel wie Duschgel, Shampoos und Cremes – Dinge also, die im täglichen Leben als selbstverständlich betrachtet werden, aber auch einen gewissen Luxus bedeuten können. Vielen Dank dafür sagte auch Claudia Betz-Haubold, Leiterin der Dießener Tafel. Aktuell würden auch 120 Kinder durch die Dießener Tafel mitversorgt. „Besonders sie freuen sich über die hübsch eingepackten Präsente“, so Betz-Haubold.

Als kleinen Dank haben auch die Vorschulkinder etwas zurückbekommen. Aus einer großzügigen Spende der Firma Lego durfte sich jedes Kind eine Kleinigkeit aussuchen. Begleitet und unterstützt wurden die Mädchen und Jungs von drei Mitarbeiterinnen und der Leiterin des Kindergartens Karin Heller sowie, stellvertretend für den Elternbeirat, Beatrice Hager, Katrin Willroth und Barbara Lukas.

Die Geschenkaktion fand nicht zum ersten Mal statt. Bereits in den beiden Jahren vor Corona und auch vorletztes Jahr hatte der Kindergarten Dettenschwang Weihnachtsgeschenke für bedürftige Menschen an die Dießener Tafel gespendet. Damals war die Dießener Tafel noch im Traidtcasten untergebracht.

