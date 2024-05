Dießen

Kunstanstalt wird abendfüllendes Thema im Dießener Gemeinderat

Die Frage, was mit der ehemaligen Kunstanstalt in der Johannisstraße geschehen soll, beschäftigt den Dießener Gemeinderat in einer Sondersitzung.

Plus Was tun mit der 2014 geerbten ehemaligen Kunstanstalt in Dießen? Am Dienstagabend geht es im Gemeinderat nicht öffentlich einen ganzen Abend lang um diese Frage.

Von Gerald Modlinger

Vor einer Woche hat der Dießener Gemeinderat den Kauf von 17 Wohnungen, die am Waffenschmiedweg in St. Georgen gebaut werden, beschlossen. In dieser Woche geht es in einer „Sondersitzung“ des Gemeinderats um ein weiteres großes Projekt, das schon seit mehreren Jahren auf der kommunalpolitischen Tagesordnung steht: Wie soll es mit der ehemaligen Kunstanstalt Jos. C. Huber weitergehen, jene Immobilie in der Johannisstraße, die die Gemeinde 2014 geerbt hatte und nach jahrelangem Rechtsstreit 2021 endgültig zuerkannt wurde?

Eine besondere Sitzung ist es in mehrfacher Hinsicht: Sie findet nicht montags und nicht im Rathaus, sondern dienstags und im Gasthaus Kramerhof in Riederau statt. Man richtet sich offenbar auf eine längere Sitzungsdauer ein. Die nicht öffentliche Sitzung beginne bereits um 18 Uhr, und auch für das leibliche Wohl werde mit einem Abendessen gesorgt, hieß es. Der gemeindliche Rechtsanwalt Gerhard Spieß werde als Moderator mitwirken und die rechtlichen Möglichkeiten mit Blick auf eine künftige Nutzung der teilweise denkmalgeschützten Industriebrache an der Johannisstraße zu diskutieren. Auch eine Mitarbeiterin der Städtebauförderung bei der Regierung von Oberbayern ist angekündigt.

