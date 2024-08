Legendäre Südwind-Regatta mit Naturschauspiel

Südwind ist ein besonderes Naturphänomen am Südende des Ammersees während nur einiger Wochen im Sommer. Er kommt gegen 6 Uhr früh und flaut gegen 11 Uhr ab. Normalerweise erfährt der Ammersee Winde aus Nordost aus der Landeshauptstadt oder aus West vom Allgäu. Ein besonderes Erlebnis ist deshalb die von den Seglern am Nordende St. Albans seit über 40 Jahren ausgetragene Südwind-Regatta, zu der sich dieses Jahr 24 Boote angemeldet hatten.

Und wieder wurde mit Südwind gestartet, obwohl die Prognosen Südwest bis West vorhergesagt hatten. Der Wind war ausreichend für zwei erste Wettfahrten. Die dritte Runde wurde mit schwachem Wind und Risiken gestartet. An der Luvtonne wurde das Feld von einem auf West drehenden Wind überrascht. Nach dem ersten Dreieck wurden die Bahn gekürzt und die Boote zur Ziellinie geschickt.

Drei Wettfahrten konnten gewertet werden. Danach folgte eine sehr feine Kulinarik und Freibier im Festzelt der SGA. Sieger wurde Thomas Schweiger vom TSV Utting auf B/one, gefolgt von Ben Hagenmeyer (DSC, auf Esse 850) und Michael Jakob (SCLL, auf Sudar Regatta).

Überhaupt, SCLL und SGA am Nordende St. Albans bilden neben Dießen einen wichtigen Treffpunkt für Segler aus der Region. Gut angenommen wird auch die SGA-Chartewelt, in der sich interessierte Segler ohne große Umstände online ein H-Boot chartern und mit diesem segeln können. Das erspart gerade den Seglerinnen und Seglern mit noch jüngeren Familien den teils lästigen Aufwand im Zusammenhang mit eigenen Booten, Platz, Ein- und Ausslippen, Winterlager und Pflege. Auch an Sommer- wie Winterplätze für eigene Boote ist gedacht.