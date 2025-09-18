Icon Menü
Dießen: Lionsclub spendet für Kinderhospiz

Dießen

Lionsclub spendet für Kinderhospiz

Spende unterstützt den Aufbau des geplanten Kinderhospizes in Polling.
Von Helmut Fietzek
    Von links: Pollings Bürgermeister Papa, Diakon Röger, Dr. Willi Osman, Helmut Fietzek (beide Lionsclub Dießen).
    Von links: Pollings Bürgermeister Papa, Diakon Röger, Dr. Willi Osman, Helmut Fietzek (beide Lionsclub Dießen). Foto: Helmut Fietzek

    Der Lionsclub Dießen am Ammersee unterstützt den Aufbau des geplanten Kinderhospizes in Polling mit einer Spende über 1300 Euro. Die Lions hatten das 25-jährige Gründungsjubiläum des Clubs mit einem Benefizkonzert im Bibliotheksaal Polling gefeiert.

