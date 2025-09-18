Lionsclub spendet für Kinderhospiz

Der Lionsclub Dießen am Ammersee unterstützt den Aufbau des geplanten Kinderhospizes in Polling mit einer Spende über 1300 Euro. Die Lions hatten das 25-jährige Gründungsjubiläum des Clubs mit einem Benefizkonzert im Bibliotheksaal Polling gefeiert.

