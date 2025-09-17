Lotto Bayern: Vertriebsstandort in Dießen unter neuer Führung

Im Sommer wurde ein Inhaberwechsel am Bahnhofskiosk in Dießen am Ammersee vollzogen. Damit steht auch das Produktangebot von LOTTO Bayern unter neuer Führung. Johanna Lühmann übernahm den Geschäftsbetrieb gemeinsam mit ihrem Bruder.

„Ich freue mich sehr, dass es für den Standort in Dießen eine Nachfolge gibt und das Glücksspielangebot von LOTTO Bayern ohne Unterbrechung weiter angeboten werden kann“, so Bezirksleiter Michael Vivell, der die Geschicke von LOTTO Bayern unter anderem im Landkreis Landsberg verantwortet. Der Standort am Bahnhof in Dießen am Ammersee beherbergt neben der Produktwelt von LOTTO Bayern auch Tabakwaren, das Dienstleistungsangebot der Deutschen Post, Getränke und Angelbedarf.

Die Produkte von LOTTO Bayern sowie das übrige Sortiment stehen den Kunden Montag bis Freitag von 8.30 bis 13 und 14 bis 18 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr zur Verfügung.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!