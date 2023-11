Partygast randaliert in Dießen

Ruhestörung endet in Polizeigewahrsam. Ein 19-Jähriger wollte nicht aufhören zu feiern.

In der Nacht vom 03.11.2023 zum Samstag störte eine private Feierlichkeit in den frühen Morgenstunden die Nachtruhe angrenzender Nachbarn in Riederau. Mithilfe der Polizei beendete schließlich der Veranstalter seine Feier, was einem 19-jährigen Partygast aus Dießen missfiel. Dieser wurde sowohl dem Gastgeber, als auch der Polizei gegenüber verbal und körperlich übergriffig, weshalb er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen und erst morgens wieder entlassen wurde. Den 19-Jährigen erwarten nun diverse Strafverfahren, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)