Post schließt mit dem Markt Dießen Mietvertrag

Die Post will im Dießener Bahnhof bald wieder aufmachen. Sie findet dafür aber weiterhin kein Personal.

Wann macht in Dießen die Post wieder auf? Eine gute Woche nach der Schließung der von der Familie Melzer betriebenen Postagentur im Bahnhof bleibt diese Frage weiterhin unbeantwortet. Feststeht allerdings inzwischen, dass die Räume im Bahnhof künftig wieder von der Post genutzt werden sollen, informiert Bürgermeisterin Sandra Perzul.

Sie berichtet, dass der Anschluss-Mietvertrag zwischen der Marktgemeinde als Eigentümerin und der Deutschen Post vergangene Woche geschlossen wurde. Am 2. Mai fand die Übergabe der Räumlichkeiten statt. "Das heißt, die Post will in den bisherigen Räumlichkeiten auf jeden Fall weitermachen, entweder selbst als Betreiber oder wieder über eine Agentur", erklärt Perzul. Die Post möchte schnellstmöglich wiedereröffnen. Leider sei es dem Unternehmen bisher, trotz intensiver Suche, wie die Bürgermeisterin mit Verweis auf Aussagen der Post anmerkt, nicht gelungen, genügend und geeignetes Personal zu finden.

Drei Personen sind nötig, um eine Post-Filiale betreiben zu können

Die Post benötige drei Personen, um die Post öffnen zu können, oder jemanden, der wie die Familie Melzer dort eine Postagentur betreibt. Sie habe der Post auch deutlich gemacht, dass die aktuelle Situation für die Dießenerinnen und Dießener schwierig sei und dass im Ort dringend eine Post gebraucht werde, so Perzul weiter.

Aktuell suche die Post schon seit Längerem über verschiedene Kanäle nach Arbeitskräften, auch über Zeitarbeitsfirmen. Außerdem werde unter der Belegschaft versucht, Mitarbeitende für die Dießener Filiale zu finden, zuletzt sei in Dießen überdies zur Personalgewinnung eine Postwurfsendung verteilt worden. (AZ)

