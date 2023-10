Ein Rätsel und großes Interesse: „Das große Licht muss aus“ im Taubenturm

Plus Die Ausstellung von Jessica Tritchell und Thomas Straub zieht trotz Ungewissheit zahlreiche Besucher an. Welche Begegnungspunkte die Künstler mit Dießen haben.

Keine Gewissheit über die Inhalte und dennoch riesiges Interesse: „Das große Licht muss aus“ – die aktuelle Gemeinschaftsausstellung von Jessica Tritchell und Thomas Straub in Dießen – versah den Einladungs-Flyer mit kaum verständlichen Rätselbildern. Aber, wie Heimatverein-Kuratorin Katharina Andress meinte: „Vom Taubenturm ging schon die Abende zuvor ein mystisches Leuchten aus.“

Grundlage des lila Schimmers ist nicht nur eine Schwarzlicht-Glühbirne in der Tordurchfahrt, sondern eine ganze Schwarzlicht-Etage. Isoliert durch abgeklebte Fenster müssen die Besucher diese Dunkelkammer durchqueren, wenn sie ganz nach oben wollen. Schon bei der Vernissage sorgten die unvorhersehbaren Leuchteffekte auf Gesicht und Kleidung für einiges „Hallo“ und versahen die Ausstellung mit einem kleinen Zusatz von Happening und Mitmach-Kunst.