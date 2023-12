Dießen/Riederau

Die Perchten bieten dem Winter am Ammersee Paroli

Plus Nach dem großen Schneefall braucht es die Perchten dringender denn je: In Riederau und Dießen gehen sie gegen den Winter und anderes Ungemach vor.

Als sei es mit dem vielen Schnee am Samstag noch nicht genug gewesen, machten abends bei Gaby’s Kaufladen in Riederau und am Strandhotel in Dießen auch die Perchten Spektakel. Die Dießener hatten Schneeräumen, Sirenengeheul, Kälte und sogar Stromausfall anscheinend gut weggesteckt, denn zur Vorstellung des neuen Lechroaner Pass erschien das Publikum schon wieder erwartungsvoll an den Würstelbuden.

Dort parkte auch der furchterregende Perchten-Schlitten samt lodernder Feuerschale und mit einem kahlen Büffel-Schädel behängt. Bei Gaby’s Kaufladen standen Groß und Klein Spalier, allzu Neugierige wurden immer wieder zurückgescheucht von waghalsig behörnten Fellteufeln mit ihren zähnefletschenden, an den Augen blutunterlaufenen Masken. Die übrige Perchten-Bagage schien zu Eis erstarrt: Tamperer in Kostümen aus Maisblättern dicht an dicht, schon fast zu Kugeln geformt, sodass unten nur noch der Spalt zwischen beiden Beinen erkennbar ist und der Kopf oben im Verhältnis dazu als kleiner eingeschwärzter Schusser.

