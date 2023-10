Dießen

vor 34 Min.

Schild an einer Bushaltestelle in Dießen wird angefahren

In Dießen ist ein Bushaltestellenschild offenbar angefahren worden.

Artikel anhören Shape

Die Polizei in Dießen geht nach derzeitigem Stand von einer Fahrerflucht aus: Ein Schild an einer Bushaltestelle soll am Freitagvormittag angefahren worden sein.

Themen folgen