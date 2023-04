Seniorin schlägt Kind auf Spielplatz mit Krückstock

Das Wetter an Ostersonntag bot beste Möglichkeiten für eine ausgelassene Fußballpartie. Doch ein Spielplatzbesuch in Dießen endete mit einer Körperverletzung.

Am Ostersonntag, 9. April, kam es gegen 20 Uhr zu einer Streitigkeit auf einem Spielplatz in Dießen, wie die PI Dießen in ihrem Polizeibericht mitteilt. Mehrere Kinder spielten auf einem Spielplatz in der Straße Neudießen in der Nähe eines Baumes Ball. Eine ebenfalls auf dem Spielplatz befindliche Frau wurde von einem herabfallenden Ast am Kopf getroffen, der aufgrund des Ballspiels vom Baum fiel. Daraufhin schlug die 68-Jährige einem achtjährigen Kind mit ihrem Krückstock auf den Kopf, sodass es sich eine leichte Beule zuzog. Die Seniorin erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die den Streit beobachtet haben und Angaben zur Körperverletzung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch