Stadtwerke erfüllen Wünsche im SOS-Kinderdorf Dießen

Mitarbeiter des Landsberger Kommunalunternehmens initiieren eine Hilfsaktion. Ihre Adressaten sind Kinder und Jugendliche.

Statt Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner zu versenden, haben die Stadtwerke Landsberg die "Wünsch dir Was"-Aktion ins Leben gerufen, um Kindern und Jugendlichen im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech ihre persönlichen Weihnachtswünsche zu erfüllen. Diese Initiative, die auf die Idee von Thomas Gotschlich, Projektleitung technischer Vertrieb der Stadtwerke, zurückgeht, hat es sich zum Ziel gesetzt, Momente des Glücks und der Freude in die Herzen der Kinder und Jugendlichen zu bringen.

Thomas Gotschlich betont: „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, Kindern eine Freude zu bereiten und damit etwas Positives in ihre Welt zu bringen.“ Seit 1956 biete das SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech in Dießen, das erste seiner Art in Deutschland, Kindern, Jugendlichen und ihren Familien umfassende Unterstützung und Hilfestellung an. Es sei ein Ort der Geborgenheit, an dem Kinder und Jugendliche sich sicher fühlen, sich beheimaten und aktiv am Geschehen beteiligen können. Das SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech verstehe sich als eine Gemeinschaft, die die Würde und Einzigartigkeit jedes Menschen achtet, und ist bestrebt, jedem den Weg in eine positive, selbstbestimmte Zukunft zu ebnen.

Bei der „Wünsch dir Was“-Aktion der Stadtwerke Landsberg im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech gab es Geschenke für Kinder und Jugendliche. Foto: Stadtwerke Landsberg

Die feierliche Geschenkübergabe fand im Mosaiksaal des SOS-Kinderdorfs in Dießen statt. Anwesend waren Yvette Dumont, Leitung Bereich Kinderdorffamilien in Dießen, Christina Felsner, Leitung Sozialpädagogische Familien- und Jugendhilfe (SFJ) in Landsberg, Betreuerinnen und Betreuer sowie die beschenkten Kinder und Jugendlichen. Zu Beginn der Geschenkübergabe hielt Ramona Hess, Teamleitung strategischer Vertrieb bei den Stadtwerken, eine kurze Ansprache: „Das Engagement und die hervorragende Arbeit, die im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech geleistet wird, sind wahrlich beeindruckend und inspirierend. Als Teil der Stadtwerke fühlen wir uns nicht nur der Energieversorgung, sondern auch der sozialen Verantwortung in unserer Gemeinschaft verpflichtet. Es ist uns daher eine große Freude und Ehre, das SOS-Kinderdorf zu unterstützen.“

Die Kinder durften ihre Weihnachtsgeschenke gleich auspacken. Ein Kind trug spontan ein Gedicht vor, was die festliche Stimmung unterstrich. Gertrud Halas, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im SOS-Kinderdorf Ammersee-Lech, äußerte sich überwältigt über die Initiative der Stadtwerke. (AZ)

