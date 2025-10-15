Start ins neue Schuljahr 2025/26

Auch die Dießener Musikschule e. V. ist ins neue Schuljahr gestartet. Zur Auftaktkonferenz des Kollegiums überreichte die 2. Vorsitzende Melanie Vordermayr allen anwesenden Musiklehrern eine duftende Rose. Gleichzeitig konnte Schulleiter Thomas Schmidt zwei neue Kolleginnen vorstellen: Fabiola Marxreiter unterrichtet an der Bildungseinrichtung in Dießen nun Klarinette und Saxofon, Inga Brüseke erteilt Unterricht im Fachbereich Gesang und Stimmbildung und übernimmt seit September die Leitung des Musikschulchores „Caecilia Nova“. Aber nicht nur bei den beiden neuen Lehrkräften gibt es freie Kapazitäten, auch bei anderen Instrumenten haben die Lehrkräfte signalisiert, dass es noch einige freie Plätze für den Instrumentalunterricht gibt.

Ganz besonders am Herzen liegt Schulleiter Schmidt das erneute Zustandekommen des Musikgarten-Kurses für Kleinkinder in Begleitung eines Elternteils am Vormittag in den Räumen der Musikschule. Dieser Kurs „Musikgarten 1“ konnte seit Corona aufgrund eines Fachkräftemangels im Bereich elementarer Musikerziehung nicht angeboten werden. Nun gibt es an der Musikschule Dießen aber auch in diesem Fachbereich Verstärkung, und der Vormittagskurs soll wiederbelebt werden.

Zudem bietet die Musikschule für alle, die schon ein Instrument spielen, auch im neuen Schuljahr 2025/26, eine Vielzahl von Ensembles wie das „MuSchu-Orchester“, die „Blechblüten“ und die „Zauberhölzer“ oder diverse Bands zum gemeinsamen Musizieren mit anderen an. Alle Angebote gibt es auf der Homepage der Musikschule unter www.musikschule-diessen.de oder im Büro der Musikschule unter Telefon 08807/6410.

