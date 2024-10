Turnerinnen des Ammersee-Sportvereins Dießen wieder bei den Bayerischen Meisterschaften dabei

Für die taltentierten und engagierten Nachwuchsturnerinnen der Jahrgänge 2013/2014 des Ammersee-Sportvereins wählten die Vereinsverantwortlichen Conny und Klaus Schneider als weiteren anspruchsvollen Wettkampf die Bayerischen Mehrkampfmeisterschaften in Landshut aus. In dieser Wettkampfform kam noch eine weitere Anforderung dazu: neben Gerätturnen auch Leichtathletik! Also übten Greta, Isabella, Nila und Lea mit Übungsleiterin Sonja - neben den Turntrainings - zusätzlich noch Sprint-Starts, Weitsprung und Wurf.

Die Turnerinnen Isabella, Nila und Lea nach der Siegerehrung in "LA". Foto: Klaus Schneider

So ging es guten Mutes auf nach Landshut. Für die ASV-Mädchen begann der Wettkampf im Leichtathletik-Stadion. Auf verschiedene Riegen verteilt sprinteten, sprangen und warfen sie und hielten sich dabei wacker im Mittelfeld. Danach ging es für die vier Turnerinnen in die Halle. Altersbedingt war Lea in eine andere Riege eingeteilt, das machte den Ablauf für Conny als Betreuerin nicht leicht. Für Lea war es außerdem der erste große Wettkampf, das schien sie doch zu beeindrucken und etwas zu hemmen. Doch es gelangen alle Elemente, wenn auch nicht optimal. Greta hingegen hatte nach erfolgreichem Einturnen einen unerklärlichen „Aussetzer“, stürzte auf den Rücken, und musste - wenn auch unverletzt - diesen Schock erst verkraften. Ein Weiterturnen kam für sie erst mal nicht in Frage. Isabella und Nila machten ihre Sache aber gut; nach schönen Boden-Übungen meisterten sie auch am Stufenbarren die Angst-Elemente gut, da waren sie beide doch sehr erleichtert. Und der abschließende „Überschlag“ über den Sprungtisch war sowieso kein Problem.

Und das Ergebnis? Mit Plätzen sechs und sieben für Isabella und Nila und Platz neun für Lea eine Altersstufe darüber waren sie alle in der zweiten Hälfte gelandet, aber auch nicht ganz hinten. Darauf können sie aufbauen!