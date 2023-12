Was das Winter-Hochwasser am Ammersee für Tier und Mensch bedeutet

Plus Seit einer Woche herrscht Hochwasser am Ammersee und das Ampermoos ist großteils überflutet. Im Winter ist das ein sehr ungewöhnliches Phänomen.

Am Ammersee gab es in der Vergangenheit zwar schon größere Hochwasserereignisse, doch der jetzige hohe Wasserstand ist sehr ungewöhnlich. Denn normalerweise läuft das Ammerseebecken im Frühjahr und Sommer voll, nicht dagegen im Herbst und Winter. Über die Folgen dieser ungewöhnlichen Hochwasserlage, die wohl auch noch einige Zeit andauern wird, haben wir mit Ramsar-Gebietsbetreuer Christian Niederbichler und dem stellvertretenden Leiter des Wasserwirtschaftsamts München, Florian Klein, gesprochen.

Vor allem aus der Luft und von den Höhenzügen bei Zankenhausen, Kottgeisering und Inning ist der Blick auf das Seebecken gerade besonders eindrucksvoll. Die Wasserfläche - normalerweise gut 46 Quadratkilometer - hat sich im nördlich davon gelegenen Ampermoos (das dortige Naturschutzgebiet ist gut fünf Quadratkilometer groß) erheblich ausgedehnt. Gebietsbetreuer Christian Niederbichler schätzt, dass mehr als drei Viertel des Ampermooses überflutet worden sind. Der Höhepunkt des Hochwassers war am Wochenende erreicht, als der mittlere Wasserstand auf 533,85 Metern über dem Meeresspiegel lag, 85 Zentimeter über dem Mittelwasser-Spiegel des Ammersees. Seither ist die Flut um 13 Zentimeter auf 533,72 Meter zurückgegangen (Stand Mittwochmittag), das sind noch 22 Zentimeter über der Hochwasser-Meldestufe 1 bei 533,50 Metern.