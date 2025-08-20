Was in diesem Jahr bei den Ammersee-Heimatforschern geboten ist

Bereits am 29. März fand die Jahreshauptversammlung der Dießener Heimatforscher (AHA) statt: Nach dem Jahresbericht 2024 sowie Kassen- und Kassenprüfungsbericht wurde der Vorstand entlastet. Es folgte eine Vorschau auf geplante Vorträge bzw. Exkursionen. Dr. Peter Kalus, stellvertretender AHA-Vorsitzender, präsentierte sein neues Thema: Die Ritter – Mythos und Realität: Die beliebten Mittelalter-Festspiele zeigen oft ein verkitschtes oder falsches Bild der „Panzerreiter“ des Mittelalters, so die These von Kalus bei seinem historischen Versuch, Informationen über Licht- und Schattenseiten dieser Personengruppe, die über Jahrhunderte Europas Geschichte mitgeprägt hat.

Am 22. April folgte bei der Jahreshauptversammlung des Historischen Vereins Landsberg eine Ehrung in eigener Sache: Die AHA-Vereins-Delegation konnte in Anerkennung der Treue Urkunde und Geschenk in Empfang nehmen: Den Dießener Heimatforschern wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft (als Institution) gedankt.

Einen besonderen Doppel-Höhepunkt stellte am Samstag, 24. Mai, die Fahrt nach Erling-Andechs dar: Zwölf AHA-Mitglieder zeigten sich begeistert von dem, was Walter Feigl (dort jahrelang Feuerwehrkommandant) und seine Mitstreiter im Erlinger Feuerwehrmuseum zusammengetragen haben: Deren Ausstellung beinhaltet bis zu 200 Jahre alte Geräte, Kleidung, Spritzen und Fahrzeuge aus den Anfängen und stetigen Entwicklungen der inzwischen sehr technisierten „Floriansjünger“ auf der Andechser Höhe.

Am 29. Juni schloss der „AHA“ das erste Halbjahr mit einer Doppelbesichtigung in Thaining: Erstes Ziel war die (ehemalige) Votiv- und Wallfahrtskirche St. Wolfgang sowie eine Besichtigung durch das benachbarte Rochlhaus ab. Dieses in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstandene und unter Denkmalschutz stehende Ständerbohlenhaus wurde mehrfach umgebaut und zuletzt renoviert.

Weitere Termine folgen im zweiten Halbjahr: zunächst der AHA-Stammtisch am Montag, 1. September, um 18 Uhr im „Unterbräu“-Nebenraum. Hinaus aus Dießen geht es am Sonntag, 21. September: Um 10 Uhr ist Abfahrt zur Besichtigung des Kutschenmuseums und des Hammerschmiedemuseums Schwabsoien.

