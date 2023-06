Dießen

Wie Arbeit in der Gastro attraktiv wird: Der Unterbräu in Dießen

Plus Im Bereich der Gastronomie herrscht akuter Fachkräftemangel. Beim Unterbräu in Dießen läuft es besser. Was Martin Brink dafür in den vergangenen Jahren getan hat.

Von Dagmar Kübler

Mittwoch und Donnerstag ist beim Unterbräu in Dießen geschlossen. Nicht etwa, weil es an Personal fehlt, wie viele Gäste vermuten und Inhaber Martin Brink darauf ansprechen. Sondern vielmehr, um es zu halten und zu gewinnen. Was früher in der Gastronomie selten üblich war, nämlich zwei freie Tage am Stück zu schließen, hat Brink bereits 2018 eingeführt, begleitet von weiteren Maßnahmen, die das Arbeiten in seinem Betrieb angenehm, verlässlich und rentabel machen. Das Konzept scheint aufzugehen. „Wir haben keine Personalprobleme und sind gut in die Saison gestartet“, sagt Martin Brink. Auch die Ausbildungsplätze seien besetzt.

Bereits im Jahr 2015 hat Brink die Weichen neu gestellt: „Wir haben immer weniger auf 450-Euro-Kräfte und vermehrt auf sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse gesetzt und somit attraktive Arbeitsplätze geschaffen.“ Dies sei den Beschäftigten vor allem während der Corona-Pandemie zugutegekommen, denn sie hätten somit Kurzarbeitergeld erhalten, das sein Betrieb noch aufgestockt habe, so der Gastronom. Während der Gaststättenschließung hätten zudem die eingerichteten Imbissstationen für Arbeit gesorgt.

