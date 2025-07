Wie können Menschen mit Behinderung Wege in den Arbeitsmarkt finden?

„Freunde finden Wege“ zielt nicht nur auf die zunehmende Beschäftigung von Menschen mit Behinderung außerhalb von schützenden Werkstätten. Vielmehr will das Gemeinschaftsprojekt von Elf Freunde gGmbH und der IWL gGmbH über besondere, inklusive Wege auch qualifizierte Ausbildungsabschlüsse für diese Personen ermöglichen. Start war mit einer Podiumsdiskussion im Sitzungssaal des Landratsamts Landsberg, zu der unter anderem mögliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus Politik und Wirtschaft eingeladen waren.

Auf dem Podium konnte das Moderatorenteam Barbara Scherdi und Norbert Dollinger Fachleute aus diesen Bereichen begrüßen. Inklusion, Einbindung von Menschen mit Behinderung in die normale Arbeitswelt sei ein Gewinn, erklärte Schirmherr Thomas Eichinger, und das wirtschaftlich und menschlich. Das Projekt könne Motor und Katalysator sein, könne helfen, so der Landrat weiter, die immer noch herrschenden Vorurteile ab- und Vorteile aufzubauen und alle zur Verfügung stehenden Ressourcen zu heben. Der Wille sei oft da, aber der Mut fehle noch.

Das Projekt soll Praxis und Theorie verbinden

Freunde finden Wege sei eine Weiterentwicklung von bereits bestehenden Angeboten, sagte Norbert Dollinger. Es verbinde Praxis und Theorie, wolle die derzeit oft allein gelassenen Ausbildungsbetriebe auf diesem Weg unterstützen. Jeder sollte eine Qualifizierung erreichen, betonte IHK-Vertreter Jörg Engelmann. Mit individuellem Ansatz könne für diese Personengruppe, die nicht als Sonderfall gesehen werden soll, genau die richtige Lücke auf dem Arbeitsmarkt gefunden werden. So sei die Ausbildung in Abschnitte mit Teilqualifikationen unterteilt. Weil „Deutschland ein Scheineland“ ist, seien Zertifikate sinnvoll, auf denen Qualifikationen nachgewiesen seien. „Menschen mit Behinderung sollen auf dem Arbeitsmarkt sichtbar werden.“

Das Foto zeigt die Teilnehmenden der Podiumsdiskussion und weitere Akteure des Projekts „Freunde finden Wege". Foto: Christian Rudnik

Michael Reinhart von der Agentur für Arbeit betonte, dass das geforderte Leistungsbild für einen Berufseintritt bei Schulabgang oft noch nicht mitgebracht werde. Da helfe die schützende Werkstatt, aus der es entgegen anderer Meinungen, immer wieder Wege herausgebe. „Die IWL bleiben keine Einbahnstraße“, so Reinhart. Das jetzt gestartete Projekt sei eine sinnvolle Ergänzung zu bereits bestehenden Angeboten. Es biete Vernetzung und damit eine größere Verbreitung. Wichtig für Reinhart: „Wir müssen anderes Denken zulassen und nicht fragen, wo diese Personen eingesetzt werden, sondern was sie umsetzen können.“

Eva Schmidt-Ott vom Referat Sozialplanung beim Bezirk Oberbayern betonte, dass leistungsfähige Personen beim Übergang Schule-Beruf unterstützt und in der Ausbildung vergütet werden sollen. Ziel sei ein reguläres, sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. In Bayern werde begleiteter Übergang gemeinsam mit der Werkstatt angeboten. Wichtig seien einheitliche Ansprechpartner für Arbeitgeber. Derzeit gebe es nicht für alle Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz, so Schmidt-Ott. „Aber sie können Zeit frei machen für Fachkräfte.“

Den Kommunen fehlt die finanzielle Ausstattung für viele Projekte

Bürgermeistersprecher Christian Bolz fehlt derzeit generell die finanzielle Ausstattung für die Fülle an Aufgaben, denen sich Kommunen stellen müssen. „Und es hakt an Fachkräften und Arbeitenden generell.“ Auf Letztere ziele das Projekt ab. „Wir müssen die dabei entstehenden neuen Ressourcen nutzen, Unternehmen sollten mitziehen.“ Nicole Vokrouhlik von der Koordinationsstelle für Inklusion im Landkreis Landsberg berichtete vom Aktionsplan Inklusion mit Teilbereich „Arbeit und Beschäftigung“. Für sie ist wichtig, dass das Projekt „Freunde finden Wege“ öffentlich dargestellt wird. Ebenso müssten die damit befassten, verschiedenen Stellen für Optimierung ihrer Arbeit zusammengebracht und vernetzt werden. Was braucht es also, damit Ausbildung und Qualifikation für alle gelingt? Abschließend wurden hierzu Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer mittels QR-Code befragt. Meiste Nennungen: Offenheit, Mut, Fantasie, Empathie, Engagement.