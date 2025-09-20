Icon Menü
Doppelte Auszeichnung: Ellinor Holland Kunstpreis 2025 ehrt Sandro Kopp und Beatrix Klein in Landsberg

Landsberg

„Kunstpreise machen sichtbar, was uns bewegt.“

Premiere beim 12. Ellinor Holland Kunstpreis in Landsberg: Erstmals werden zwei Kunstschaffende ausgezeichnet.
Von Frauke Vangierdegom
    Die Chefredakteurin der Augsburger Allgemeine, Andrea Kümpfbeck (links) und die beiden Ellinor Holland Kunstpreisträger 2025, Beatrix Klein und Sandro Kopp. Foto: Thorsten Jordan

    15 Jahre nach der ersten Verleihung des Ellinor Holland Kunstpreises durch das Landsberger Tagblatt gab es in diesem Jahr eine Premiere: Erstmals wurde nicht nur ein Preis wurde überreicht, sondern gleich zwei. Und das an zwei sehr unterschiedliche Künstler aus zwei völlig unterschiedlichen künstlerischen Fachrichtungen. Beide haben den Landkreis Landsberg mit der herausragenden Qualität ihres Schaffens bereichert und verdient, so der Wortlaut „Anerkennung für die besondere Qualität der Arbeit des geehrten Künstlers oder der Künstlerin“ zu erhalten.

