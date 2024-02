Dornstetten

18:00 Uhr

Augsburger Gastronomen übernehmen Wirtshaus in Dornstetten

Plus Im "Adler" in Dornstetten wollen die neuen Pächter ihre Gäste mit gemütlicher und geselliger Atmosphäre überzeugen – die sei zuletzt ausgeblieben.

Von Lisa Gilz

Das Wirtshaus "Der Adler" in Dornstetten hat seit Januar neue Pächter. Christina Gaxiola-Mayinger und Benedikt Kramer sind von Augsburg in die Gemeinde gezogen und nach ein paar Renovierungsarbeiten konnte das Paar die Gaststätte Mitte Februar eröffnen. Gaxiola-Mayinger und Kramer ist dabei wichtig, das Wirtshaus wieder zu einem Treffpunkt für die Menschen aus dem Ort und der Umgebung zu machen. Ob zum Essen, Trinken und Karteln oder auch für kulturelle Veranstaltungen. Dabei setzen sie auf eine übersichtliche Karte mit regionalen Zutaten und wechselnden Menüs.

Der Karte sowie dem Restaurant haben die neuen Pächter einen modernen Dreh gegeben. Foto: Christian Rudnik

Neue Pächter wollen in Dornstetten einen Schwerpunkt auf Kultur legen

Beide kennen sich noch aus der Schule. Gaxiola-Mayinger machte danach eine Ausbildung zur Metzgerin, Kramer zum Steinmetz. Schließlich fanden aber beide ihren Weg in die Gastronomiebranche. Unter anderem arbeite die 43-Jährige in dem Augsburger Café Viktor. Auch wegen der ähnlichen Größe habe sich das Paar für den alten Gasthof entschieden. "Wir haben uns ein paar Objekte angeschaut. Manche waren zu groß, zu teuer oder zu komisch", sagt Kramer. Der Adler sei das Schönste, was sie sich angesehen hätten. Und so sei die Entscheidung schließlich gefallen.

