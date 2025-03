Junge Soldatin bei Bundeswehr-Übung bei Landsberg verletzt

Bei einer Bundeswehr auf dem Truppenübungsplatz bei Dornstetten ist es am Freitag gegen 15 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 18-jährige Soldatin aus Mittenwald verletzt wurde. Das berichtet die Landsberger Polizei. Die junge Soldatin wechselte hinter einer zu hohen Deckung den Anschlag und sicherte hierbei offensichtlich ihr Gewehr nicht. Als der Lauf nach unten gerichtet war, schoss sich die junge Frau selbst mit Übungsmunition aus Plastik in ihr Schienbein. Da das Plastikgeschoss in ihrem Schienbein stecken blieb, wurde die junge Soldatin in die Unfallklinik Murnau gebracht. (AZ)

