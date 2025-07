Das Landsberger Lech Atelier startet in die Festivalsaison

Das Landsberger Lech Atelier startet mit drei außergewöhnlichen Festivals in den Sommer. Zwischen Mitte Juli und Anfang August verwandelt sich das Gelände nördlich der Kläranlage erneut in einen lebendigen Kulturort – mit Konzerten, Kulinarik, Workshops und viel Leidenschaft, heißt es in einer Pressemeldung.

Den Auftakt macht am Freitag, 18. Juli, das Weltmusikfestival. Ein Abend voller Energie, globaler Rhythmen und musikalischer Vielfalt. Auf der Bühne stehen unter anderem „Lindenbar im Mai“, ein Münchner Quartett mit einem genreübergreifenden Mix aus Singer/Songwriter, Balkan, Funk und Lyrik, sowie „Die Balkanauten“, deren wuchtiger Balkan-Sound das Publikum mitreißen wird. Abgerundet wird das Programm von DJ Jahvolo, der tanzbare Trans-Global-Beats von Cumbia bis Electro-Swing auflegt.

Beim kunterbunt Festival treten Bands aus der Region Landsberg auf

Am Samstag, 19. Juli, wird das Lech Atelier zur Open-Air-Bühne für das Kunterbunt Festival. Regionale Bands und Solo-Acts sorgen für ein musikalisches Kaleidoskop – von Soul über Indie Rock bis Drum & Bass. Mit dabei sind unter anderem Kolumbus Machine und Bruchpilot, die das Line-up mit kraftvollem Sound und viel Bühnenpräsenz bereichern. Und noch viele weitere Acts sorgen laut Pressemeldung für einen unvergesslichen Sommerabend unter freiem Himmel. Die Preisgestaltung ist altersgerecht gestaffelt, um möglichst vielen den Zugang zum Festival zu ermöglichen.

Im Anschluss an den Christopher Street Day Landsberg findet am Samstag, 2. August, das VielSaitig-Festival statt. Ab etwa 16 Uhr beginnt ein vielfältiges Programm aus Konzerten, Mini-Workshops, Ständen und Mitmachaktionen. Das Festival versteht sich als queeroffene Veranstaltung für alle und setzt laut Pressemitteilung ein klares Zeichen für Vielfalt, Offenheit und kreative Begegnung. (AZ)

Für alle drei Festivals sind vergünstigte Tickets im Vorverkauf über die Website des Lech Ateliers erhältlich.