600 Jahre Bayertor: Diese Feierlichkeiten sind geplant

Vom 4. bis 6. Juli verwandelt sich das Gelände rund um das Bayertor in eine große Festbühne: Landsberg feiert das 600-jährige Bestehen seines Wahrzeichens mit einem dreitägigen Jubiläumsfest.

Vor der eindrucksvollen Kulisse von Bayertor und Stadtmauer erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Auf zwei Bühnen sorgen zahlreiche Musikgruppen für beste Unterhaltung – von der Stadtkapelle und der Stadtjugendkapelle bis hin zu modernen Bands wie Cumolo Nimbus, Schlagerschlampen und Funkwelle. Walking Acts und Künstler, darunter der Stadtbarde, Feuershows und Stelzenkünstler, sollen das Fest mit ihren Darbietungen bereichern. Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt: Die Gastronomie biete eine breite Auswahl an Speisen und Getränken.

Wer tiefer in die Geschichte des historischen Gebäudes eintauchen möchte, kann an speziellen Führungen durch das Bayertor teilnehmen und spannende Einblicke in seine Geschichte erhalten. Ein Höhepunkt Highlight ist laut Pressemeldung der Mittelaltermarkt, der an allen drei Tagen zum Stöbern und Staunen einlädt. Dort können Besucher in vergangene Zeiten eintauchen, historisches Handwerk entdecken und sich von der Atmosphäre verzaubern lassen.

Icon Vergrößern Mit diesem Plakat weist die Stadt Landsberg auf die Feierlichkeiten rund um das Bayertor-Jubiläum hin. Foto: Stadt Landsberg Icon Schließen Schließen Mit diesem Plakat weist die Stadt Landsberg auf die Feierlichkeiten rund um das Bayertor-Jubiläum hin. Foto: Stadt Landsberg

Begleitend zum Jubiläum lädt das Kulturbüro der Stadt alle Bürgerinnen und Bürger ein, am Fotowettbewerb „Mein Bayertor“ teilzunehmen. Gesucht werden persönliche Blickwinkel auf das Wahrzeichen – sei es als alltäglicher Wegbegleiter, nostalgisches Motiv im alten Fotoalbum oder neu entdeckte Perspektive bei einem Spaziergang. Der Wettbewerb bietet die Möglichkeit, das Bayertor einmal mit anderen Augen zu sehen und die eigene Sichtweise fotografisch festzuhalten, teilt die Stadt mit. Die schönsten Einsendungen werden auf der Website www.kulturinlandsberg.de sowie in den sozialen Medien veröffentlicht. Alle Informationen zur Teilnahme gibt es online unter https://www.kulturinlandsberg.de/600-jahre-bayertor/.

Die Stadt Landsberg rechnet beim Jubiläumsfest mit rund 8000 Gästen. Das detaillierte Programm wird zeitnah vor dem Fest von der Stadt veröffentlicht, heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)