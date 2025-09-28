E-Roller und Fahrrad gestohlen: Polizei ermittelt nach Diebstählen an Bahnhöfen

Ein E-Scooter und ein Fahrrad sind in den vergangenen Tagen an den Bahnhöfen in Kaufering und Landsberg entwendet worden. Laut Polizeibericht wurde der E-Roller in Kaufering zwischen Mittwoch um 15.30 Uhr und Donnerstag um 17 Uhr gestohlen. Er war mit einem Zahlenschloss gesichert, sein Wert wird mit rund 700 Euro angegeben. Zwischen Donnerstag um 14 Uhr und Freitag um 1 Uhr wurde ein ebenfalls abgesperrtes grünes Fahrrad der Marke „Bergamont“ von einer unbekannten Person am Bahnhof in Landsberg entwendet, es ist rund 800 Euro wert. (AZ)

