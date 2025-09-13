E-Scooter-Fahrer und Motorradfahrer stoßen in Landsberg zusammen

Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer war am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der Weilheimer Straße in Landsberg unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr dort laut Polizei ein 63-jähriger Kradfahrer in gleicher Richtung. Als der Kradfahrer den 18-Jährigen überholte, bog dieser nach links ab, wobei es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. (AZ)

86899 Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis