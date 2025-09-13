Icon Menü
E-Scooter und Motorrad stoßen in Landsberg zusammen

Landsberg

E-Scooter-Fahrer und Motorradfahrer stoßen in Landsberg zusammen

In der Weilheimer Straße in Landsberg kommt es Freitagmorgen zu einem Unfall. Zwei Menschen werden leicht verletzt.
    In Landsberg geraten ein E-Scooter-Fahrer und ein Kradfahrer in einen Unfall.
    In Landsberg geraten ein E-Scooter-Fahrer und ein Kradfahrer in einen Unfall. Foto: Soeren Stache, dpa (Symbolbild)

    Ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer war am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der Weilheimer Straße in Landsberg unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr dort laut Polizei ein 63-jähriger Kradfahrer in gleicher Richtung. Als der Kradfahrer den 18-Jährigen überholte, bog dieser nach links ab, wobei es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 700 Euro. (AZ)

