E-Scooter wird am Landsberger Schulzentrum gestohlen

Landsberg

E-Scooter wird am Schulzentrum gestohlen

Am Schulzentrum in der Landsberger Platanenstraße wird am Mittwoch ein E-Scooter entwendet. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.
    Die Polizei sucht nach dem Diebstahl eines E-Scooters in Landsberg Zeugen.
    Die Polizei sucht nach dem Diebstahl eines E-Scooters in Landsberg Zeugen. Foto: Julian Leitenstorfer (Symbolfoto)

    Am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr hat eine Frau ihren schwarzen E-Scooter der Marke Xiaomi am Schulzentrum in der Landsberger Platanenstraße abgestellt und versperrt. Als sie gegen 15 Uhr zu dem Abstellplatz zurückkehrte, musste sie nach Polizeiangaben feststellen, dass ihr Roller entwendet wurde.

    Das Schloss lag noch vor Ort. Es konnte offenbar ohne Öffnen vom Roller entfernt werden. Es entstand ein Entwendungsschaden in Höhe von rund 400 Euro, so die Polizei. Die Polizei Landsberg nimmt Hinweise entgegen. (AZ)

