3000 Euro für den Tennisclub Eching

Der Tennisclub Eching am Ammersee erhielt kürzlich eine großzügige Spende in Höhe von 3000 EUR von der Stiftung der Sparkasse Landsberg-Dießen. Das Geld wurde verwendet, um eine neue Terrassenüberdachung als Anbau zum bestehenden Clubheim zu errichten. Diese bietet einen zusätzlichen Wetterschutz und kann durch Jalousien bei Bedarf beschattet werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Unterstützung der Sparkasse Landsberg-Dießen den Tennissport in Eching weiter fördern können. Unsere 194 Mitglieder, darunter 64 Kinder und Jugendliche, werden von dieser Erweiterung sehr profitieren“, erklärt der Schatzmeister des TCE, Karl-Heinz Berger. Die Spende wurde symbolisch durch Angela Wiemers, stellvertretende Geschäftsstellenleiterin der Sparkasse in Schondorf und Utting, an die Vertreter des Tennisclubs überreicht. Mit dem Bau der Terrassenüberdachung investiert der Tennisclub Eching in die Zukunft des Vereins und schafft zugleich attraktive Rahmenbedingungen für Mitglieder und Gäste. Die Sparkassen-Stiftung leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Vereinslebens in der Region.

