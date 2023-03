Das Norwegerhaus in Eching ist im Landtag schnell erledigt

Jüngst standen zwei Termine rund ums Norwegerhaus in Eching an. Was sich dabei mit Blick auf den vom Landratsamt Landsberg betriebenen Abbruch getan hat.

Keine entscheidenden neuen Entwicklungen haben am Mittwoch zwei Termine gebracht, bei denen es um das Norwegerhaus im Echinger Malerwinkel gegangen ist. Das Landratsamt in Landsberg betreibt dessen Abriss, nachdem dort bereits in den 2000er-Jahren ungenehmigte und nach Auffassung des Landratsamts auch nicht genehmigungsfähige Umbauten vorgenommen worden sind.

Zunächst war das Thema im Wissenschaftsausschuss des Landtags auf der Tagesordnung gestanden. Die AfD-Fraktion wollte erreichen, dass die besagten Umbauten - wie vom Eigentümer auch angeboten - zurückgebaut werden, das von dem Schweizer Maler Hans Beat Wieland (1867-1945) errichtete Haus erhalten und wieder in die Denkmalliste aufgenommen wird. Die sogenannte "Wielandshütt" gilt als die Keimzelle der Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen Künstlerkolonie in Eching. Allerdings wurde der Antrag nicht im Ausschuss behandelt - aus Zeitgründen, wie der Landtag auf Nachfrage mitteilte. Die nächste Sitzung des Ausschusses finde in der Woche vom 20. bis 24. März statt, hieß es weiter.

Norwegerhaus: Fragen des Artenschutzes werden noch geklärt

Vom Termin einer Mitarbeiterin der Bauaufsicht im Landratsamt am Mittwochnachmittag auf dem Grundstück des Norwegerhauses am Echinger Ammerseeufer berichtete der Sprecher des Landratsamts in Landsberg, Wolfgang Müller. Dabei sei es vor allem um naturschutzfachliche Fragen gegangen. Dazu solle es in wenigen Tagen eine Begehung geben, um zu klären, ob im Bereich des Norwegerhauses seltene Arten vorkommen. (ger)

Lesen Sie dazu auch